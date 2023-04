Космическата сонда „Джус“ се отправи към Юпитер (Видео, снимки)

Космическата сонда "Джус" на Европейската космическа агенция (ЕКА) бе изстреляна от космодрума Куру, Френска Гвиана, с ракета "Ариан 5". Изстрелването бе излъчвано на живо от убе телевизионния канал на ЕКА и от канала й в Ютюб. Arianespace launches its Ariane 5 rocket from French Guiana, carrying the JUICE space probe destined for Jupiter: https://t.co/kAj8e6JOR6 pic.twitter.com/fBKISPEePx — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) April 14, 2023

"Джус" се отправя към Юпитер и нейните луни в търсене на извънземни подходящи за живот условия. Извеждането й в орбита бе отложено с ден заради неподходящи метеорологични условия, пише БТА. #DestinationJupiter: awesome launch pics just in from @EuropeSpacePort, courtesy ESA/M. Pédoussaut and ESA/CNES/Arianespace/Optique Vidéo du CSG/JM Guillon #GoESA #GoJuice #ExploreFarther pic.twitter.com/8ocrZOz5IR — ESA (@esa) April 14, 2023