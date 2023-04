Ужасни разкрития: Как пристрастени към наркотиците родители убиха 10-месечното си бебе (Снимки)

30-годишният Стивън Боден и 22-годишната му приятелка Шанън Мардсдън бяха осъдени за убийството на 10-месечния си син.

Малкият Финли Боден е убит по особено мъчителен начин - детето е убито на Коледа през 2020 г., а по тялото му е имало 71 синини и 57 фрактури. Жестокото убийство се случва дни, след като социалните служби са върнали Финли на родителите му.

Стивън и Шанън са били известни с това, че употребяват наркотици. Социалните служби започват работа по случая още преди Финли да се роди. Работниците имат опасения, че двамата няма да могат да се грижат за бебето. Детето е взето от социалните веднага след раждането му през февруари 2020 г.

Финли е върнат на родителите си през ноември същата година. Няколко седмици по-късно той е убит, пише "Дейли мейл". Mother and father Shannon Marsden and Stephen Boden guilty of murdering baby on Christmas Day..

Murdering Bastards..

RIP. Finley.. pic.twitter.com/ikPixL1NPY — PJ Davies (@PJDavies8) April 14, 2023

Тазът на 10-месечното бебе е счупен на две места, вероятно от ритници. По ръчичката му има изгаряния от запалка. Малкият Финли издъхва, след като получава сърдечен арест у дома.

Сигнал до парамедиците е подаден в 02:33 ч. на Коледа и детето е откарано в болница, където обявяват смъртта му в 03:45 ч.

В петък полицията публикува за първи път снимки на Финли и неговите родители-убийци, както и на ужасните условия, в които е отглеждано детето.

Няколко часа след смъртта на сина му Стивън е чут да казва на Шанън, че ще продаде количката на Финли в eBay. По-късно в полицията той обяснява, че се е опитал да "разведри обстановката".

Два дни преди смъртта на детето той изпраща текстово съобщение, в което казва: "Искам да го ударя в стената".

Боден и Мардсън отричат да са извършили убийството.

Прокурорът по делото Мери Приор представя документи, които доказват, че фрактурите и синините по тялото на детето са нанесени малко преди то да получи сърдечен арест.

Снимките, публикувани от полицията днес, показват ужасните условия, в които Финли е живял през краткия си живот с родителите си.

В целия дом се вижда безпорядък - неизмити тенджери и тигани в кухнята, играчки и чанти във ваната, и нощно шкафче, затрупано с мръсни угарки от цигари и празни кутии от енергийни напитки.

В шишето за хранене на бебето има мухъл, а по чаршафите му се виждат петна.

Когато пристигат, медиците откриват Стивън в кухнята, опитвайки се да реанимира Финли. Полицията отвежда двойката, а служителите на реда казват, че двамата обсъждали какво ще ядат на Коледа, след като вече били разбрали, че детето им е починало.

Вътрешната страна на устата на Финли е била "разкъсана". Според прокурора това е станало от напъхана в устата бутилка.

Бебето е имало счупване на бедрото и счупване на костта на подбедрицата.

По-късно Боден твърди пред свой роднина, че семейното куче може да е "скочило върху" Финли, причинявайки му травмите, а за раните по устата на Финли казва, че се е ударил "с дрънкалка".

Той разказал на друг роднина, че двамата не се обадили на линейка в продължение на час, защото искали да допушат цигарата си от канабис и да скрият наркотиците.

По време на делото са представени смразяващи текстови съобщения, изпратени от общия мобилен телефон на родителите.

Твърди се, че на 12 декември 2020 г. Шанън е изпратила съобщение на роднина: "Аз и Стивън не правим нищо друго, освен да се караме цяла нощ, той изобщо не се интересува от нас".

Окончателната присъда за двамата все още не е произнесена.