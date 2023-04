Почина китаристът на ирландската рок група The Script Марк Шийн

Китаристът на ирландската рок група The Script Марк Шийн е починал в болница на 46-годишна възраст след кратко боледуване.

Ирландската група съобщи за тъжната новина във Фейсбук страницата си.

"Много обичаният съпруг, баща, брат и приятел Марк Шийн почина днес в болница след кратко боледуване", се казва в изявлението им.

Шийн е баща на три деца. През 2021 г. той си взе почивка, за да прекара повече време със семейството си.

Ирландската рок група е създадена в Дъблин през 2001 г. Имат продадени над 20 милиона албума в целия свят. Сред най-известните им песни са The Man Who Can't be Moved, For The First Time, We Cry и Hall of Fame.