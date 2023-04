Почина американският джаз пианист Ахмад Джамал

Американският джаз пианист, композитор и диригент Ахмад Джамал почина на 92-годишна възраст, съобщи АФП.

Дъщеря му Сумая Джамал каза пред в. "Ню Йорк таймс", че той е страдал от рак на простатата, допълва БТА.

Ахмад Джамал оказва влияние върху творчеството на такива известни музиканти като тромпетиста Майлс Дейвис и пианиста Маккой Тайнър.

Рожденото име на Ахмад Джамал е Фредерик Ръсел Джоунс. Той приема исляма през 1950 г. Роден е в Питсбърг.

През седемгодишната си кариера Ахмад Джамал получава множество награди. През 2017 г. той е удостоен с "Грами" за цялостно творчество.

Ахмад Джамал започва кариерата си през 40-те години на 20-и век по време на бибоп революцията и допринася за привличането на по-широка аудитория към джаза. Албумът "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me", издаден през 1958 г., поставя началото на неговия успех.

Стилът му се описва като основан на изненадата, паузите, използването на тишината, романтичните обертонове, с фразиране, което е едновременно динамично и леко.

В статия на "Ню Йоркър", публикувана миналата година по повод издаването на няколко неизвестни стари записа на Ахмад Джамал, се казва, че през 50-те години на 20-и век "неговата музикална концепция е една от най-големите иновации на епохата, дори и нейната дръзка, неподправена оригиналност да е убягнала на много слушатели".