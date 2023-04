Ракетата "Старшип" няма да бъде изстреляна днес заради "замръзнал клапан" (На живо)

Най-голямата и мощна ракета, създавана някога "Старшип", няма да бъде изстреляна днес заради проблем със системата за херметизация в първата степен на ракетата. В туит Илон Мъск каза, че клапанът за налягане „изглежда е замръзнал“. A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023

От компанията обявиха, че все пак ще продължат с обратното броене като генерална репетиция, тоест ще направят всичко план, освен да запалят двигателите накрая. Илон Мъск в контролната зала на Старшип СНИМКА: Туитър/Уолтър Айзъксън

По-късно от SpaceX обявиха, че ще са необходими минимум 48 часа, за да се опитат да изстрелят Starship отново, защото ще се нуждаят от повече гориво за ракетата.

Ракетата е разработена от компанията на Илон Мъск "Спейс Екс". Заради изстрелването на ракетата въздушното пространство над Тексас бе затворено за самолети. Тя трябваше да излети от космическата база Старбейс в Бока Чика в Южен Тексас.

120-метровата ракета, разработвана от компанията на Илон Мъск в продължение на години, е най-голямата и най-мощна в света. Тя е предназначена за пътувания до Луната и Марс. "Спейс Екс" получи разрешение за полета от американския регулатор.

Очаква се "Старшип" да предизвика революция в пътуванията в космоса - транспортната система трябва да има ресурси да закара в бъдеще 100 души на Марс.

Какво представлява "Старшип"

Системата е проектирана да бъде напълно и бързо многократно използвана, пояснява Би Би Си. Важните елементи да не изгарят и да не се изгубват в морето след полет, както става с други системи за полет в космоса, а да се връщат на земята.

Очаквайте подробности.