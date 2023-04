Горски пожар в Южна Франция (Видео, снимки)

Стотици пожарникари във Франция се борят с първия голям горски пожар за тази година, който избухна в горски масиви в близост до южната граница с Испания, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес. СНИМКА: Ройтерс

Говорител на спасителните служби тази сутрин заяви пред телевизия "Франс инфо", че пожарът е локализиран и най-големите пламъци са потушени, но противопожарните екипи все още не са успели изцяло да спрат разпространението на огнената стихия, предаде БТА. СНИМКА: Ройтерс

За борба с пожара, най-големия за годината до момента, са мобилизирани над 500 пожарникари. Той избухна в район, засегнат от недостатъчни валежи и изсушаване на почвата. On Sunday, a violent fire destroyed 930 hectares in the Eastern Pyrenees. The region is experiencing a remarkable drought and dreading summertime..



