Мъж се престори на жена, за да участва в женски турнир по шах (Снимки)

Мъж шахматист се облече като жена, за да участва в женски турнир. Стенли Омонди участва в Откритото първенство по шах на Кения, облечен с никаб.

Той се регистрира с името Милисънт Авуор и успява да победи Глория Джумба, която е бивш национален шампион и Ампейра Шакира - топ състезател на Уганда. Stanley Omondi, disguised himself & cheated through Chess Kenya open as a woman where he was poised to win Sh500K. Omondi, kept his identity a secret by wearing a niqab and using the name Millicent Awuor. pic.twitter.com/QAWTJ59jLs — Kenya West (@KinyanBoy) April 13, 2023

Президентът на Шахматната федерация на Кения Бернард Ванджала заяви, че мъж, носещ никаб в цял ръст, с покрито лице, е победил двама от най-добрите шахматисти в света, което е изключително необичайно.

„Първоначално нямахме никакви подозрения, защото носенето на хиджаб, а това е нормално. Забелязахме, че той печели срещу много силни играчи, а преди това не се е явявал на турнири“, каза Ванджала. Stanley Omondi when he got caught pretending to be a female chess player pic.twitter.com/RvBYgsjxs6 — ʝǟռǟʍ🇰🇪 (@JAKANJIRA) April 13, 2023

По време на турнира Омонди е бил с мъжки обувки и не е говорел, което е усъмнило всички, че нещо не е наред.

Обикновено по време на игра състезателите си говорят и се сприятеляват, пише bTV.

Мъжът признава, че е направил това, защото има финансови затруднения.