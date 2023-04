Доставчик на пица помогна по необичаен начин на полицията да хване бандит в САЩ (Видео)

Доставчикът на пица Тайлър Морел спъна заподозрян по време на преследване, съобщава Фокс Нюз.

Камера за видеонаблюдение показва как към 15 часа в неделя доставчикът на пица се приближава до вратата, за да направи доставка в същия момент обаче той забелязва полицията и бягащ мъж. Затичва се към улицата и успява да спъне заподозреният, което изиграва важна роля за ареста.

Случката се разиграва в окръг Делауеър в Пенсилвания.

Заподозреният е бил преследван от полицията с колата си, но по някое време решава да слезе от автомобила си и да избяга пеша. Тайлър Морел го спъва, а той пада на земята, след това полицията извършва ареста, пише bTV.

От полицейското управление на Брукхейвън написаха във Фейсбук, че благодарят на мъжа и му предложиха работа.