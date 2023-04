Неочакван посетител влезе в дома на американец в Северна Каролина. Докато Дейвид Опенхаймер си почива на шезлонг и чете книга на сянка, на гости му идва мечка.

Домакинът леко подскача, шокиран от неканения гост.

Реакцията му явно не се харесва на четириногия посетител, който издава ръмжащ звук и си тръгва.