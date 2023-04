Мъж простреля тийнейджър в Канзас, момчето позвънило на грешната врата (Снимки)

Мъж простреля чернокож тийнейджър в Канзас Сити, след като момчето позвънило на грешната врата.

Стрелбата предизвика протести в щата Мисури, предаде Ройтерс.

16-годишният Ралф Ярл се възстановява, след като беше прострелян в главата и ръката около 22:00 ч. в четвъртък, каза неговият адвокат Бен Крамп. 🚨 Breaking - Ralph Yarl has passed away from his injuries. The black teen faced a 12 hour battle against two gunshot wounds after reportedly entering the wrong Kansas City residence.



According to his mother, his final words were a cryptic statement about having ate breakfast. pic.twitter.com/2oaRbDIXgK — ʙʀᴏɴᴢᴇ ᴀɢᴇ ᴊᴀᴄᴏʙ ᴜʀᴏᴡꜱᴋʏ (@jacoburowsky) April 17, 2023

За втори ден протестиращите се събраха в едноетажната къща на осеяна с дървета улица, крещейки "Животът на чернокожите е под атака" и "Изправи се, отвърни на удара", показват видеоклипове в интернет, предаде БТА. ICYMI: A KC teen was shot after going to the wrong house to pick up his siblings Thursday night. https://t.co/oYfbmlf4HX pic.twitter.com/TOA7IZlbSh — FOX4 News Kansas City (@fox4kc) April 14, 2023

"Опиталият се да го убие НЕ е арестуван, нито обвинен! Ако ролите бяха разменени, щеше ли това да е така?!"

Собственикът на дома, който не е идентифициран от полицията, е бил поставен в 24-часов следствен арест, след което освободен в очакване на показания от Ярл и събиране на доказателства, заяви Стейси Грейвс, началник на полицията в Канзас Сити.

На въпроса дали стрелбата по Ярл може да е била на расова основа Грейвс заяви, че информацията, с която разполага, не показва това да е така, въпреки че е наясно с "расовите компоненти" в случая. Man Charged With Shooting Black Kansas City Teen Who Went To Wrong House, Prosecutors Say https://t.co/366qYxHEUz pic.twitter.com/PIdHvOCKml — Forbes (@Forbes) April 17, 2023

В Мисури има закон за "право на защита", който позволява на собствениците на жилища да използват физическа сила, за да се защитят от заподозрени нарушители.

Законът гласи, че дадено лице не може да използва смъртоносна сила, освен ако основателно вярва, че смъртоносната сила е необходима, за да защити себе си или друго лице срещу смърт, сериозно физическо нараняване или свързано с насилие престъпление.