Икони с лика на Путин изпращат за Великден на мобилизираните руснаци (Видео, снимка)

Мобилизираните за войната в Украйна са получили пратки от "Единна Русия", които съдържат "икони", изобразяващи президента Владимир Путин. Военните са решили по този начин да ги поздравят за Великден, съобщава каналът за телеграми "Перм 36.6", предава „The Moscow Times”. Russian soldiers were sent parcels (there is a logo of Russia's ruling party at the top of the box).



It contained grains in black trash bags, blessed water, and icons for prayers with Putin's face. pic.twitter.com/FgEWcx63Vf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 15, 2023

Във видеото, което е изпратено от мобилизиран мъж, се вижда как "подаръкът" се разопакова. От кутия с логото на партията изваждат бутилка светена вода, пакет пластмасови чаши, овесени ядки и други зърнени храни. След това военнослужещият намира прозрачна торбичка с надпис "За молитва", в която има "икони" с Путин. The mobilized occupiers in Ukraine received parcels from "United Russia" containing "icons" depicting Putin... pic.twitter.com/FPOiQY0K8k — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) April 18, 2023

Мобилизираният мъж разказва пред изданието, че в момента се намира в Запорожие. Кутиите с храна и различни предмети се донасят от доброволци, а след това военнослужещите изпращат видеорепортаж на тези, които са събрали всичко, че са "получили и харесали всичко". "Но този път нещо се обърка. Колкото и да съм патриот по отношение на родината си, това е пълна глупост", казва военнослужещият.

По-късно от "Единна Русия" заявиха, че новината за "иконите" с Путин "може да е фалшива", и обвиниха за това машинациите на поддръжниците на Алексей Навални.

На 18 април стана известно за посещението на Путин в окупираните територии на Луганска и Херсонска област в Украйна, предаде БГНЕС.