Няколко са ранени след нападение в германски фитнес (Видео)

Германската полиция съобщи тази вечер, че няколко души са били ранени при нападение във фитнес зала в западния град Дуисбург, предаде Асошиейтед прес.

Случаят се е разиграл в стария град на Дуисбург, а органите на реда призоваха гражданите да избягват района, предаде БТА.

"Според наличните сведения едно лице е ранило други хора с (неуточнен) предмет" във фитнес зала, написа в Туитър местната полиция. "Ситуацията все още е неясна."

Органите на реда добавиха, че на мястото са разположени голям брой техни служители.



ДПА съобщи, че няколко души са тежко ранени.

Засега не ясно колко точно хора са били ранени, а нападателят изглежда все още е на свобода, посочи още ДПА и допълни, че няколко пострадали са откарани в болница, а разследващи претърсват фитнес залата и разпитват очевидци.

Полицията уточни, че първите сигнали за случилото са подадени към 17:40 ч. местно време.