Паркинг се срути в Ню Йорк, има загинал, петима са ранени (Видео, снимки)

Най-малко един човек е загинал, а петима са ранени при срутване на четириетажен паркинг в квартал Долен Манхатън, близо до университета "Пейс" в Ню Йорк, предаде Ройтерс, като се позова на властите. СНИМКА: Ройтерс

Загинал е работник, а още петима, които се намирали на мястото, са ранени, предаде БТА. СНИМКА: Ройтерс

Спасители от службите за извънредни ситуации използваха роботизирани устройства, за да обследват мястото за още жертви или пострадали след изтеглянето на пожарникарите заради нестабилността на конструкция. Според властите обаче всички, които са били в съоръжението, са открити. СНИМКА: Ройтерс

Те казваха, че няма подозрения за неправомерни или злонамерени действия. "Нямаме причина да смятаме, че става въпрос за нещо различно от срутване по конструктивни причини", заяви пред репортери комисарят на градската полиция Кичънт Сюъл. СНИМКА: Ройтерс

Според властите бетонните плочи на етажите са рухнали една върху друга "като палачинки", смачквайки автомобили. На видеозапис, заснет от очевидци, се виждат коли, които висят на ръба. Хората, които са били наблизо, казват, че се чул страшен грохот, последван от писъци, посочва Асошиейтед прес. СНИМКА: Ройтерс

"Беше като при земетресение", каза студент от университета "Пейс". Негови колеги студенти разказват, че са видели как падат автомобили.

Паркингът се намира на няколко пресечки от кметството и Бруклинския мост и на по-малко от километър от Нюйоркската фондова борса.

В резултат на срутването сградата е напълно нестабилна, заяви на пресконференция кметът на Ню Йорк Ерик Адамс.

Пожарникарите трябваше да се изтеглят заради опасността, като вместо това претърсването се извършва с дрон и роботизирано куче, съобщи началникът на оперативния отдел на пожарната Джон Еспозито.



