29 загинали при пожар в болница в Пекин, хора опитват да избягат през прозорците (Видео)

Най-малко 29 души са загинали при пожар в болница в китайската столица Пекин, съобщи държавната медия CCTV във вторник.

Видео, споделено в социалните мрежи, показва как хора висят от фасадата на сградата, докато се опитват да избягат от огъня. Дори се вижда как човек с помощта на чаршаф се спуска към земята. От няколко болнични прозореца излиза дим. NEW: Massive fire breaks out in Beijing hospital. Video show patients using bed sheets to try to escape the blaze, multiple fatalities reported.pic.twitter.com/fucvzCcPs2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 18, 2023

Пожарът е започнал около 13:00 часа местно време в едно от отделенията на лечебното заведение.

Евакуирани за 71 пациенти от болницата. 12 души са отишли на разпит в полицията, предаде bTV.

Не е ясно дали всички видени извън сградата са избягали от огъня, или не.

Все още не е ясна причината за пожара.