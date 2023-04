Трагичен инцидент в Йемен - най-малко 79 души загинаха при блъсканица в столицата Сана.

Ранените са 110 души, част от тях - в тежко състояние. Инцидентът е станал в местно училище, където се раздавали помощи в навечерието на Рамазан.

Според очевидци въоръжени хуси стреляли във въздуха в опит да овладеят тълпата. Това предизвикало паника и хората започнали да се блъскат. Арестувани са двама души, предаде БНТ.