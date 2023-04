Почина певецът и китарист Отис Рединг Трети

Певецът и китарист Отис Рединг Трети, син на легендарния соул музикант Отис Рединг Джуниър, почина от рак на 59-годишна възраст, съобщи АП, позовавайки се на семейството на изпълнителя.

Когато баща му загива в самолетна катастрофа през 1967 г., Рединг е едва на 3 години. Повече от десетилетие по-късно той и брат му Декстър сформират фънк групата „Дъ Редингс“, която издава шест албума през 80-те години на миналия век.

„Семейството на Отис Рединг Трети с мъка потвърждава, че той загуби борбата с рака снощи“, каза сестрата на покойния певец Карла Рединг-Андрюс в изявление, публикувано във Фейсбук страницата на семейната благотворителна организация „Фондация „Отис Рединг“, предаде БТА.

Въпреки че парчета като „Remote Control“ и „Call The Law“ на група „Дъ Редингс“ се изкачват в музикалните класации на „Билборд“, братята Рединг така и не успяват да достигнат успеха на баща си.

Рединг продължава да се занимава с музика, дори след като групата издава последния си албум през 1988 г. Той участва в европейското турне на соул певеца Еди Флойд, под чието наставничество изпълнява песни на баща си, сред които известната „(Sittin' On) the Dock of the Bay“.