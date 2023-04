Руски военен самолет бомбардира погрешка Белгород (Видео)

Руски военен самолет късно вчера неволно пусна боеприпас над руския град Белгород, който се намира близо до границата с Украйна, като при инцидента се стигна до експлозия и щети по сгради в Белгород, предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Местните власти съобщиха за голяма експлозия в Белгород. Губернаторът на Белгородска област заяви, че са ранени две жени.

"При прелитането на самолет "Сухой Су-34" над град Белгород неволно е пуснат авиационен боеприпас", се казва в изявление на руското министерство на отбраната. Ведомството не уточнява какъв е боеприпасът, предаде БТА.

Су-34 е свръхзвуков изтребител бомбардировач. ❗️ Russian media published a video of an explosion in the center of #Belgorod



First a loud whistle can be heard, and then the explosion occurs. pic.twitter.com/KspHEFzdBj — NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2023

Според министерството са повредени няколко сгради и във връзка със случая е започнато разследване.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви в "Телеграм", че вследствие на падането на боеприпаса се е образувал кратер с диаметър 20 метра.

Повредени са четири автомобила и четири жилищни сгради, съобщи още той.