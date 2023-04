Двама погрешно осъдени, излежали 17 г. в затвора, бяха обявени за невинни

Двама мъже, излежали по близо 17 години в затвора, след като са били погрешно осъдени за опит за убийство след стрелба през 2004 г., бяха обявени вчера за невинни от калифорнийски съдия, съобщи Асошиейтед прес. По силата на нов закон държавата трябва да им изплати по 140 долара за всеки ден, прекаран зад решетките, или около 900 000 долара на всеки от тях.

С окончателното решение на съда за Дюпри Глас и Хуан Рейфорд приключва и съдебният процес, започнал през октомври, след като състав на щатския апелативен съд отмени присъдите им и те бяха освободени през 2020 г. Процесът включваше и драматичното признание от страна на действителния стрелец - Чад Брандън Макзийл, член на улична банда, който излежава доживотна присъда за убийство по несвързано с този случай дело, заяви екипът на защитата.

След решението на съдията Глас и Рейфорд се прегърнаха, а после прегърнаха и адвокатите си. Пред сградата на съда мъжете бяха приветствани от членове на семействата им и техни поддръжници, предаде БТА.

"Толкова дълго мислих за този ден. Мислех за него, когато бях затворен за 17 години. Мислех за него и през последните две години, когато бях на свобода. Чаках този ден, защото знаех, че съм невинен за всяко престъпление, което ми казаха, че съм извършил", заяви Рейфорд.

Адвокатите на двамата заявиха, че това е първото дело, заведено по силата на нов закон, който гарантира предоставянето на обезщетение за незаконно осъдени, чиито дела са прекратени, и им позволява да представят доказателства, доказващи тяхната невинност.