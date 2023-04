Един загинал и 50 ранени при мощно торнадо в турския град Пазарджък (Видео)

Един човек е загинал и 50 са били ранени при торнадото, разразило се в град Пазарджък (окръг Кахраманмараш, Югоизточна Турция). Това съобщи министърът на здравеопазването Фахреттин Коджа в Туитър.

Пазарджък бе и епицентър на първото разрушително земетресение с магнитуд 7,6 на 6 февруари в Турция.

При торнадото, разразило се в следобедните часове вчера, бяха отнесени палатки, в които са живеели хората, останали без жилище при унищожителните трусове.

Коджа уточни, че един от жителите на палатковия лагер в Пазарджък е загинал на място и още 50 души са били ранени от отломки, летящи от повредените сгради в града. Министърът на здравеопазването добави, че няма опасност за живота на пострадалите, предаде БТА.

Валията на централния окръг Къръккале Бюлент Текбъйъкоглу, който бе назначен за координатор на възстановителните дейности в Пазарджик, заяви, че е започната работата по замяната на повредените палатки с нови, информира телевизия НТВ.

Той посочи, че 168 палатки са били повредени от торнадото.

Екипи на жандармерията, полицията, АФАД (Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации) и Червения полумесец работят за подмяната на повредените палатки. Новите палатки ще бъдат поставени още тази вечер, каза Текбъйъкоглу.