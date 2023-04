Кола се вряза в тълпа в центъра на Йерусалим, най-малко 8 са ранени

Най-малко осем души са били ранени при нападение в Йерусалим, съобщиха от израелски служби за спешна помощ днес, цитирани от ДПА.

Един от тях е получил сериозни наранявания, гласи публикувано днес съобщение за случилото се на спасителната служба “Зака“.

Полицията съобщи, че автомобил се е врязал в няколко минувачи в центъра на града. Предполагаемият нападател е бил "неутрализиран", заявиха силите на реда, без да се уточнява ясно дали той е мъртъв.

Службата за бърза помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че 70-годишен мъж е получил сериозни наранявания. Една жена също е била ранена, а други трима мъже са получили леки наранявания.

Инцидентът се случва в момент, когато Израел се подготвя да отбележи тази вечер Деня в памет на падналите във войните, който е в навечерието на утрешния Ден на независимостта.



Тази година страната празнува своята 75-та годишнина.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в Йерусалим, че нападението напомня на хората, че Държавата Израел е създадена с много изпитания и трудности.

Той каза, че очакванията са били да бъде смазан и изкоренен народът на Израел. "Ако можеха, щяха да ни убият всички. Но те няма да ни победят; ние ще ги победим".

"Тези нападения идват с очакването, че могат и ще ни изгонят оттук, а ако можеха, щяха всички ни да избият. Изградихме великолепна държава с великолепна армия и великолепна полиция с цената на огромни страдания", каза той, цитиран от БТА.

Ситуацията със сигурността в Израел и палестинските територии отдавна е напрегната. От началото на годината 17 израелци, един италианец и една украинка бяха убити при нападения на палестинци, припомня ДПА.