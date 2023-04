Започнаха репетициите за парада на 9 май в Москва (Видео, снимки)

Първа репетиция за парада в Москва на 9 май, когато се отбелязва Денят на победата, се проведе късно снощи.

По Червения площад преминаха бойни машини и ракетни комплекси. Руски военни репетират за парада

Площадът ще е напълно затворен за посетители до 10 май за първи път от над 10 години. Причините не се съобщават официално, но според коментатори това е страхът от украински дронове и друг тип диверсии, предаде bTV.

На 9 май руският президент Владимир Путин ще изнесе традиционната си реч, но чуждестранни лидери не са поканени. Кремъл обясни това с факта, че не се чества кръгла годишнина. Парадите за Деня на победата ще се състоят без авиошоу