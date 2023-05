Британци организират най-голямото музикално изпълнение в света в подкрепа на Украйна по време на "Евровизия"

Ливърпул ще бъде домакин този месец на "Евровизия" от името на последния победител Украйна

Британци провеждат кампания за най-голямото физическо и виртуално музикално изпълнение в света по време на песенния конкурс "Евровизия", като целта е така да се изрази солидарност с Украйна, предаде Пи Ей мидия /ДПА, цитирани от БТА. Това е "идеалният начин да изразим подкрепа", казва организаторката Валери Баундс.

Инициативата "HelpUkraineSong" ще обедини хорове, музиканти и широката общественост преди големия финал на конкурса, който е на 13 май. Те ще бъдат помолени да изпълнят и да качат онлайн версия на песента "With A Little Help From My Friends" на "Бийтълс".

Музеят в Ливърпул ще организира флашмоб на 13 май по обяд, към който едновременно ще се присъединят известни британски забележителности, сред които Лондонското око, кулата Блекпул и замъкът Уоруик, както и подобни атракции от цял свят.

Ливърпул ще бъде домакин този месец на "Евровизия" от името на последния победител Украйна, тъй като Киев няма възможност да организира конкурса заради руското нашествие. Великобритания се класира на второ място в конкурса миналата година.

Идеята за най-голямото музикално изпълнение в подкрепа на Украйна е на 47-годишната Валери Баундс, която е съоснователка и ръководителка на творческа агенция в Ливърпул.

"Хрумна ми, докато гледах как един човек свири на пиано на гара "Юстън" по Коледа. Помислих си: "Няма ли да е чудесно да създадем невероятен момент на обществени места?", разказва тя. "Голям почитател на "Евровизия", а също съм доброволец в Червения кръст и работя с украински бежанци, така всичко това някак си се сля в едно", допълва организаторката.

Партньори на кампанията са платформата за набиране на средства "Юнайтед 24" (United 24) на президента на Украйна Володимир Зеленски, благотворителната организация в подкрепа на деца "Уор чайлд" (War Child) и Министерството на културата в Киев, отбелязва Пи Ей мидия/ДПА.

Кампанията "се разшири и наистина е фантастично, че се обединихме с организации и институции в Украйна, те са много ентусиазирани", казва още Валери Баундс. "Украинците ни казаха, че музиката и пеенето са неразделна част от тяхната култура, така че това е идеалният начин да изразим подкрепата си".

В последните дни инициативата набира сила, като сред споделилите новината за събитието бяха украинският участник в тазгодишната "Евровизия" - електронният дует "Творчи", и британската актриса Хана Уодингам.

Потребители на социалните мрежи също започнаха да проявяват интерес, като използваха хаштага #HelpUkraineSong.

"В момента се включват всякакви хора", казва Баундс.

Тази година в "Евровизия" ще участват общо 37 страни. Украйна се класира за финала на 13 май по регламент като победител през 2022 г., а "голямата петорка" - Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, автоматично участва заради финансовия си принос към събитието.

Първият полуфинал на конкурса е на 9 май. Тогава ще се представят участниците от Ирландия, Сърбия, Латвия, Норвегия, Португалия, Хърватия, Малта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израел, Нидерландия, Финландия, Азербайджан и Чешката република.

На втория полуфинал на 11 май сили ще премерят Армения, Кипър, Румъния, Дания, Белгия, Исландия, Гърция, Естония, Албания, Австралия, Австрия, Литва, Сан Марино, Словения, Грузия и Полша.