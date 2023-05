Министър бе убит от бодигарда си в Уганда

Държавният министър на труда и индустрията на Уганда Чарлз Окело Енгола бе застрелян днес от бодигарда си, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Мотивът за убийството за момента не е известена.

Бодигардът стрелял няколко пъти по Енгола от близко разстояние, докато министърът излизал от дома си в северната част на столицата Кампала. Енгола е починал на място. Charles Okelo Engola kaput.

Omukuumi we amuliddewo Amanda a d he also shot himself. There was another woman also shot dead.

Bagwaawo lwabuwoomi. Ebikolimo bingi.

Too many curses. pic.twitter.com/zrZSXvG3IX — Ivan Bruce Ssendege (@ivanbruce90) May 2, 2023

Бодигардът избягал от местопрестъплението и по-късно се самоубил във фризьорски салон, предаде БТА.

Убийствата на министри и други високопоставени представители на властите са рядкост в Уганда, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.