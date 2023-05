Товарен влак дерайлира в Русия след избухнала бомба на релсите (Видео)

Товарен влак дерайлира в Русия в следствие на задействане на взривно устройство, предадоха световните агенции.

Инцидентът е станал в руската Брянска област, по границата с Украйна, предаде БТА. Another train sabotage reported in Bryansk region in Western Russia, with 20 cars going off rails after a series of explosions. Russian Railways called it “illegal interference,” per RBC. This is a second incident in two days — yesterday another train carrying fuel was blown up. pic.twitter.com/itpUVN32kC — Mary Ilyushina (@maryilyushina) May 2, 2023

Взривното устройство е повредило железопътната линия. Локомотивът и няколко вагона на товарния влак са дерайлирали, заяви губернаторът на областта Александър Богомаз.

Неидентифицирано взривно устройство е избухнало близо до гара Снежетская. Няма жертви, написа Богомаз в Телеграм. #Russia In the Bryansk region, the railway tracks were again blown up. Freight train derailed. Only yesterday, I tweeted about another explosion on the railway. It looks like a series of attacks now. pic.twitter.com/qoLGsyOTJH — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 2, 2023

Влакът е бил с 70 вагона. Дерайлирали са 2 или 3 вагона, поред неназован източник. Не е избухнал пожар в резултат на инцидента. Според друг неназован източник от релсите са излезли около 20 вагона.