Кървава стрелба в Белград - 8 ученици и един охранител са убити в училище (Видео)

14-годишно момче е открило огъня, арестувано е

В стрелбата в основно училище в Белград тази сутрин са убити осем ученици и един охранител, съобщи сръбското МВР, цитирано от Танюг.

Шест деца и един учител са ранени и приети в Спешния център в сръбската столица. Оттам по-рано съобщиха, че и учителка е починала в резултат на раните си.



Четиринайсетгодишно момче от училището е открило стрелбата. То е намерено и арестувано в училищния двор.

МВР съобщи, че полицейски сили още са на местопрестъплението и работят интензивно по разкриването на всички обстоятелства, довели до трагедията.