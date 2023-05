Гробище под вода откриха в национален парк във Флорида (Снимки)

Гробище под вода беше открито в националния парк Драй Тортугас, Флорида, съобщи АП. Археолозите са намерили и останки от карантинна болница от 19-и век.

Идентифициран е само един гроб. Но историческите сведения гласят, че десетки хора - най-вече войници от Форт Джеферсън, вероятно са били погребани на мястото, съобщиха представители на парка.

Откритието е направено от съвместна група, включваща персонала на парка, Югоизточния археологически център и студент от университета в Маями. Работата е била част от изследване на гробището на Форт Джеферсън, започнала през август миналата година. Гробище под вода откриха в национален парк във Флорида Снимка: Twitter/@DryTortugasNPS

Открит е гробът на Джон Гриър, работник, починал на 5 ноември 1861 г. Според представителите на парка не се знае много за него, но надгробната му плоча е от същия материал, използван за конструкцията на първото ниво на Форт Джеферсън. "Това ни кара да си задаваме въпроси за миналото на Драй Тортугас", каза Джош Марано, подводен археолог и ръководител на проучването. Форт Джеферсън е бил военен затвор по време на Американската гражданска война. На близките острови е имало военен пост, морски фар, болница, място за карантиниране и тренировъчен лагер. A grave under the ocean? Team finds what could be submerged hospital off Florida Keys https://t.co/jzfAZWqk3S — Kat Hartness 🌊 Anti Fascist🌻Anti Racism🐀 (@KatHartness) May 3, 2023

Рискът от предаване на болести, включително предизвикваната от ухапване от комар жълта треска, се е увеличил след нарастването на броя войници, затворници, роби, работници и семействата им, предаде БТА. Фортът е изоставен през 1873 г., но болницата започва да функционира отново между 1890 г. и 1900 г.