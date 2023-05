Най-малко двама са загинали заради наводнения в Италия (Видео, снимки)

Най-малко двама души са загинали след ден и половина непрекъснати дъждове в италианската област Емилия-Романя, където доскоро пресъхналите заради рекордната суша реки, сега преляха и причиниха катастрофални наводнения, предаде Асошиейтед прес.

Един човек е бил отнесен от придошлите води, докато е карал колело в провинция Равена, а друг е загинал близо до Имола в затрупаната си от свлачище къща. Един човек се издирва там.

Интензивните валежи връхлетяха италианската област в момент, в който страната се оплаква от втора година на суша, довела до пресъхване на места на най-голямата река в страната - По. От басейна на По италианските земеделци черпят обичайно вода за фермите си, предаде БТА.



13 rivers above danger level

Lamone River jumped by over 10 metres in < 24 hours

more than 190 mm of rain in 24 hours.

Тежките валежи повишиха сега рязко нивото на река По с 1,5 метра за 24 часа, а по-малки реки в Емилия-Романя преляха, причинявайки големи материални щети на имущество и на селскостопански площи. Около 450 души бяха евакуирани заради бедствието.

Evacuations underway in Faenza due Dramatic Floods in Emilia Romagna



Mai 03, 2023