Унгарската полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи ученици (Видео, снимки)

Унгарската полиция е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне ученици, участвали в протест срещу нов законопроект, съгласно който учителите вече няма да имат статута на държавни служители, предаде Ройтерс. СНИМКА: Ройтерс

По време на демонстрацията, която се е провела пред правителствена сграда, са били задържани и петима души. СНИМКА: Ройтерс

По-рано през деня хиляди унгарци излязоха по улиците на Будапеща, за да изразят недоволството си от планираните законови промени, които значително ще увеличат натоварването на учителите. През последната година в Унгария имаше редица протести с искане за по-добри условия на труд на преподавателския състав в училищата, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Полицията заяви, че решението да използва сълзотворен газ срещу протестиращи е било взето, след като група демонстранти се е насочила към сградата, в която се помещава кабинетът на Орбан, разбила е загражденията и протестиращите са започнали да замерят силите на реда със строителни отпадъци, взети от строителна площадка наблизо. СНИМКА: Ройтерс

Според унгарското правителство законовите промени, предизвикали масовото недоволство, имат за цел да подобрят качеството на образованието. СНИМКА: Ройтерс

Предишна версия на законопроекта предвиждаше да се осъществява надзор с технически средства върху поведението и комуникацията на учителите. Въпреки че властите обещаха да премахне тази и някои други мерки, преговорите между правителството и учителските профсъюзи продължават. #Teachers and supporters demonstrate in #Budapest against Hungary's planned "Status Law," chanting "Free country, free education!" and "We've had enough!" pic.twitter.com/hiGspTxoYZ — Veronika Gulyas (@BbgGulyas) May 3, 2023

Ако новият законопроект бъде приет в сегашния си вид, от първи юни максималното дневно работно време на учителите ще се удължи от 8 на 12 часа, а седмичната им натовареност, която сега е ограничена до 40 часа, ще достигне 48 часа.

В Унгария има все по-голям недостиг на учители, главно поради ниските заплати непредсказуемата нормативна среда, отбелязва Ройтерс.