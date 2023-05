Адска експлозия разтърси Москва (Видео)

Експлозия разтърси Москва преди минути. За това съобщиха потребители на социалната мрежа туитър, станали свидетели на случката.

Непосредствено след взрива, на мястото му избухнал огромен пожар. Екипи на пожарната безопасност се опитват да овладеят пламъците. Russia right now: Explosion and giant fire in Moscow. pic.twitter.com/xWE083NtbC — Igor Sushko (@igorsushko) May 4, 2023

Няколко експлозии бяха чути днес и в Киев, след като миналата нощ срещу украинската столица бяха извършени атаки с дронове, съобщиха журналисти от Франс прес.

Журналистите на АФП са видели дрон, който противовъздушната отбрана се опитва да свали, а киевската военна администрация заяви, че "противовъздушната отбрана се е задействала".

Експлозиите са спрели след около 15-20 минути. След това журналистите са видели издигащ се облак черен дим, а градската военна администрация на Киев обяви, че въздушната тревога е отменена.

„Вражеският дрон е свален“, каза началникът на президентската канцелария Андрий Ермак, а кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за „експлозии и пожари в столичния квартал "Соломянски“ и предупреди за възможно падане на отломки от дрон.

„В квартал "Соломянски" спасителните служби овладяха пожар в четириетажна сграда“, каза кметът, цитиран от БТА и добави, че „никой досега не е потърсил медицинска помощ“.