Пригожин към руското военно ръководство: Кучета ще ви изядат червата в ада (Видео)

Стоейки пред телата на десетки, както той твърди, че са негови бойци, убити във войната на Русия с Украйна, ръководителят на частната военна компания "Вагнер" в четвъртък отприщи псувни, насочени към руското военно ръководство. Вбесеният Евгений Пригожин сподели видео, в което заяви, че причината за смъртта на бойците му е липсата на подкрепа от Москва.

„Липсват ни 70% от необходимите боеприпаси!“, казва шефът на "Вагнер" Евгений Пригожин във видео, публикувано в Telegram. Wagner PMC's Prigozhin has lost it. Hard not to interpret this as a declaration of war against Russia's Defence Minister Shoigu and Armed Forces Chief Gerasimov. Yesterday, Wind of Change mentioned that FSB resources are being diverted to prevent a coup. pic.twitter.com/MvMs3el5YG — Igor Sushko (@igorsushko) May 4, 2023

Осветявайки с малко фенерче труповете, лежащи на открито близо до това, което изглежда е фронтовата линия на войната, Пригожин твърди, че те са жертвите само на ден битка.

„Шойгу, Герасимов, къде... са боеприпасите?“ казва Пригожин, призовавайки руския министър на отбраната Сергей Шойгу и началника на руските въоръжени сили генерал Валери Герасимов.

„Кръвта е все още прясна“, казва той, посочвайки телата зад себе си. „Те дойдоха тук като доброволци и умират, за да можете да седите като дебели котки в луксозните си офиси.“

Пригожин, чиято наемническа група "Вагнер" пое все по-голяма роля в конфликта в Украйна, тъй като руските сили се колебаят, беше много забележим на фронтовата линия през последните месеци – където си приписваше заслуги за териториални печалби, особено в битките, бушуващи около източните украински град Бахмут.

Известна със своето пренебрежение към живота на собствените си войници, бруталните и често беззаконни тактики на групировката са довели до голям брой жертви, тъй като новобранците са изпращани в битка с малко формално обучение – процес, описан от пенсионирания лейт. Генерал Марк Хертлинг като „като даване на месо на месомелачка“.

С нарастването на броя на жертвите, нараства и сблъсъка на Пригожин с Шойгу и Герасимов, предизвиквайки спекулации за възможни вътрешни борби между елита в Москва, тъй като военната кампания на Русия не успява да напредне.

През февруари той обвини двамата мъже в „държавна измяна“ заради предполагаемите им неуспехи да подкрепят и снабдяват групата Вагнер в Украйна.

Най-новото му предизвикателство към руските военни служители идва, докато Бахмут остава силно оспорван.

„Това са нечии ш*бани бащи и нечии синове. А на вас, ш*баните, които не ни дават амуниции, кучета ще ви изядат червата в ада!“, крещи Пригожин крещи във видеото.

Призивът на Пригожин за повече боеприпаси не е нов, нито методите му. Той многократно се е оплаквал, че не получава достатъчна подкрепа от Кремъл в изтощителната битка за източния град.

През февруари той отправи подобен призив за боеприпаси, публикувайки в Telegram снимка на купчина трупове. Малко след тази публикация той направи още едно съобщение, че пратка с боеприпаси е на път за войските на Вагнер.

Но подкрепата изглежда не е трайна, поне според вкуса на Пригожин. Миналия уикенд той заплаши да изтегли войските си от града, ако Москва не предостави повече боеприпаси, пише Vesti.bg.

В интервю с руския прокремълски блогър Семьон Пегов, който пише под псевдонима WarGonzo, Пригожин твърди, че отговорните за снабдяването с оръжия на Москва „спряха да ни дават боеприпаси“.