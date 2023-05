Стотици килограми спагети бяха мистериозно изхвърлени в гора в САЩ (Снимки)

Град в Ню Джърси осъмна с необичайна гледка - над 200 килограма варени спагети и макарони бяха открити изхвърлени край река в гората в Олд Бридж.

Странното замърсяване било открито миналия месец, след като жител, който се разхождал из гората близо до дома си, забелязал странните купчини паста.

Жителят се свързал с местната власт, за да съобщи за "мистериозната находка". Адвокатката Нина Йохновиц, която преди време се кандидатирала за член на градския съвет, откликнала на обаждането му. someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ — pasta girl (@worrystonee) May 2, 2023

Йохновиц каза пред "Дейли мейл", че „отначало жителят си помислил, че е сено, но когато се приближил, видял, че са тонове варени тестени изделия“. Тя изпратила съобщение до общината, но когато не получила отговор, взела въпроса в свои ръце и отишла на мястото, за да направи снимки.

В рамките на часове обществените работници почистили планините от въглехидрати, но виновникът, както и мотивите му, все още не са неизвестни.

„Може да си кажете: „На кого му пука за това?“ Но пастата има високо ниво на PH, което ще повлияе на реката“, каза Йохновиц пред The ​​Philadelphia Inquirer.

„Този ​​воден поток е важен да се почиства, защото водоснабдява града. Това беше едно от най-бързите почиствания, които някога съм виждала тук“, добави тя. 🧐 Residents in a New Jersey town are looking for answers after a huge amount of cooked pasta was found dumped by a... Публикувахте от Foodies 420 в Четвъртък, 4 май 2023 г.

Йохновиц похвали директора на общественици работници Кейси Ленинг за реакцията им, но отбеляза проблемите с почистването, засягащи района, който според нея се е превърнал в „сметище“. По думите ѝ, когато валяло, миришело на канализация, предаде bTV.

Въпреки че мистерията кой и защо е изхвърлил пастата остава неразгадана, Йохновиц се надява странното събитие да даде повече гласност на опасенията за замърсяването на околната среда.