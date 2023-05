Жозеп Борел: Твърдо стоим до народа на Сърбия в тези трудни моменти

Ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел заяви днес, че Европейският съюз застава до Сърбия след двете масови стрелби за два дни, съобщи Танюг.

В Сърбия се случи още една масова стрелба, убити са невинни хора. Това е шокираща, страшна трагедия. Изпитваме болка и твърдо стоим до народа на Сърбия в тези трудни моменти, написа Борел в Туитър. Another mass shooting in Serbia with innocent people killed.



This is a shocking, terrible tragedy - we feel the pain and stand with the people of Serbia in these difficult moments.



Докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Владимир Билчик също каза, че е шокиран от новината за още една масова стрелба край Белград. "Шокиран съм от ужасните вести за още една масова стрелба в близост до Белград. Мислите ми са със семействата на жертвите и народа на Сърбия", написа Билчик в Туитър. Той призова за внимателно разследване на тези страшни събития и за пълно прилагане на законите, пише БТА.