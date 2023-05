Екоактивисти оскверниха паметник в Берлин, заляха го с лепкава течност (Видео, снимки)

Екоактивисти за пореден път оскверниха паметник в Берлин, посветен на германската конституция, като в неделя заляха стъклените му панели с лепкава течност, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Активистите от групата „Последно поколение“ издигнаха плакат с надпис: „Това правителство унищожава основите на нашия живот“. ❗️📢 Junge Menschen festgenommen nach erneutem Protest am Grundgesetz-Denkmal in Berlin



Die Bundesregierung wähnt sich im Recht, doch aus ihren Entscheidungen trieft Blut. Ein wirklicher Plan gegen den Klimakollaps fehlt. Jeder Tag der Untätigkeit schreibt weitere Tote fest. pic.twitter.com/7AYx0Mrcv2 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 7, 2023

Полицията съобщи, че в акцията са участвали трима мъже и три жени. Организацията „Последно поколение“ обяви, че е поставила „кървавочервени отпечатъци от ръце“ върху паметника и е покрила с плакати цитати от конституцията. „Последно поколение“ смята, че правителството нарушава конституцията, тъй като не предприема достатъчно действия срещу изменението на климата. „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere“



Oder etwa nicht? pic.twitter.com/CV96uaAZ8m — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 7, 2023

Паметникът „Grundgesetz 49“ („Основен закон от 1949 г.“) на израелския художник Дани Караван се състои от стъклен панел, гравиран с цитати от конституцията, която в Германия е известна още като "Основен закон" и която е приета след Втората световна война през 1949 г.