В близост до сградата на Федералната служба за сигурност (ФСБ) в Москва в момента гори пожар. За това съобщиха свидетели на огромните облаци дим в социалната мрежа туитър.

На място са пристигнали аварийни екипи, които опитват да овладеят ситуацията. За момента няма информация как са избухнали пламъците.