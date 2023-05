Вебер: Недопускането на Андрей Ковачев в РСМ е неприемливо

"Категорично осъждаме отказа за влизане на евродепутата Андрей Ковачев на 6 май в Северна Македония. Това е безпрецедентно и неприемливо. Това написа лидерът на ЕНП Манфред Вебер в профила си в Twitter.

"Призоваваме правителството на Северна Македония спешно да изясни ситуацията. Темата ще бъде повдигната днес на пленарно заседание на ЕП този следобед", допълни той. We firmly condemn the denial of entry of MEP @andreykovatchev on the 6th of May to North Macedonia. It is unprecedented and simply unacceptable. We call on the government of North Macedonia to urgently clarify the situation and will raise the matter in plenary this afternoon. — Manfred Weber (@ManfredWeber) May 8, 2023

На 6 май евродепутатът Андрей Ковачев не беше допуснат да влезе в Северна Македония.

Той е пътувал натам, за да почете паметта на загиналите воини и да поднесе цветя на Мемориала в Ново село. Служителите на ГКПП-Златарево от македонска страна са казали на Ковачев, че има 24-часова забрана да влиза в страната.