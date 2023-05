"Нинтендо" отчете по-добра печалба от очакваното

Японската компания за видео игри и конзоли "Нинтендо" (Nintendo) отчете оперативна печалба от 504,38 милиарда йени (3,73 милиарда долара) през годината, приключила на 31 март, надминавайки прогнозите, в сравнение с печалба от 592,76 милиарда йени година по-рано, предаде Ройтерс.

Базираната в Киото корпорация посочиха още, че очаква да продаде 15 милиона игрови конзоли Switch през финансовата година до края на март 2024 г., в сравнение със 17,97 милиона през предходната година, предаде БТА.

В петък Nintendo пусна на пазара "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", една от най-очакваните игри на годината.

Силната привлекателност на героите на "Нинтендо" беше подчертана през последните седмици от касовия успех на филма The Super Mario Bros. Movie.