Взривиха 450-метров мост в Германия (Видео)

Мост на магистрала в Германия беше успешно съборен с контролирана експлозия. Драматичният момент е уловен във видео.

Разрушаването се случило в неделя, когато 450-метровия мост в долината Рахмеде в Луденшайд, Германия, се срутил за секунди.

Около 150 кг експлозиви са били необходими, за да бъде съборен моста, построен между 1965 и 1968 г., съобщи "Индипендънт". Spectacular Demolition: Germans Blow Up Bridge Using 150 Kilograms Of Explosives



Why burn bridges when you can blow them up? A 453-meter bridge was demolished in Ludenscheid, Germany. pic.twitter.com/R5OeqmUqUg — 🦉PHANTOMAS🦉🍊🇺🇸 (@MoonWat97093810) May 7, 2023

Видеото показва порутения мост, който се разпада само за няколко секунди и предизвиква гъст облак дим и прах.

Междувременно тълпа от зрители, които наблюдават спектакъла, аплодират и снимат случващото се. Разбира се, свидетелите са седели на безопасно разстояние.

Съобщава се, че мостът е бил затворен за движение през декември 2021 г. поради пукнатини и щети, според AFP.

През последните години не бил безопасен за минаване, което довело до затварянето му.

До 10 юни трябва да бъдат премахнати всички отломки, останали след взрива, предаде bTV.

Нов мост ще бъде изграден на мястото на стария, а строежът му ще отнеме пет години.