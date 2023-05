Снимка на мъже, носещи мъртво животно на прът, възмути германци. Свидетел: Българи са

Полицията в германския град Нойнкирхен води разследване срещу четирима мъже, носили мъртво животно, забито на пръчка в центъра на града. Действията им са заснети и качени в социалните мрежи, като са предизвикали възмущение. Предполага са, че мъжете са българи.

Все още не се знае, какво точно е било животното. Един от свидетелите, интервюиран от вестник „Билд”, смята, че става дума за българи, защото случката е от Гергьовден, когато българите в града са празнували. Drei dunkelhäutige Männer tragen ein aufgespießtes Tier am Holzstab durch eine Innenstadt mitten in D. Man weiß noch nicht genau, ob das aufgespießte Tier ein Schaaf oder ein Hund wäre, ließ die Polizei verlautbaren. Man sei aber am ermitteln…. pic.twitter.com/GdCRhSLK0H — Blossom🐀🐀🐀 (@Frau_Al3X) May 9, 2023

Около 7 минути мъжете са ходили в центъра града с животното, забито на пръчката, казват очевидци.

Разследва се дали има нарушение по закона за защита на животните, както и кои са мъжете от видеото, предаде Нова тв.