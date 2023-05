Около 27 души, повечето от които са деца, пострадаха днес при рухване на пешеходен мост във финландския град Еспо, близо до столицата, съобщи говорител на областната спасителна служба в Хелзинки, предаде Ройтерс.

Много от ранените са част от група ученици, казаха в отделно изявление от ръководството на болницата в Хелзинки.