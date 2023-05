Шофьорът на избухналия в Милано микробус: Огънят тръгна от двигателя

Огънят, който причини взрив центъра на Милано в четвъртък, е тръгнал от двигателя на микробуса. Това съобщи шофьорът, който е с леки изгаряния след експлозията.

Пожарът в центъра на италианския град избухна малко преди обяд. Експлодирал е камион, превозващ кислородни бутилки. Запалили са се и колите около буса.

На мястото на инцидента са пристигнали седем пожарни автомобила, полиция и бърза помощ, пише италианската медия RaiNews.

Пожарът е обхванал три етажа от съседна сграда и е нанесъл големи щети. Засегната е била и аптека, а детската градина в близост е била евакуирана.

Кметът на Милано Джузепе Сала увери, че инцидентът не е атентат.

"Шофьорът, който е с изгаряния, е казал на пожарникарите, че огънят е тръгнал от двигателя. Той е опитал да извади кислородните бутилки, за да ограничи щетите", разказват очевидци.