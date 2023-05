CNN: Великобритания изпрати на Украйна оръжие, способно да порази Русия (Видео)

Storm Shadow е крилата ракета с далечен обсег на действие със стелт способности, разработена съвместно от Лондон и Париж

Великобритания е доставила на Украйна множество крилати ракети Storm Shadow. По този начин украинските сили получават нов потенциал за удари с голям обсег преди очакваната контраофанзива срещу руските сили, съобщиха за CNN няколко високопоставени западни служители.

Storm Shadow е крилата ракета с далечен обсег на действие със стелт способности, разработена съвместно от Лондон и Париж, която обикновено се изстрелва от въздуха. С обсег на стрелба, надвишаващ 250 км, тя е съвсем близо до възможността за действие на произведените в САЩ тактически ракетни системи "земя-земя", или ATACMS, за които Украйна отдавна настоява. Great Britain will transfer Storm Shadow rockets with a 250km range to Ukraine.



These rockets are able to hit enemy targets that are well protected by air defense systems: command points, ammunition warehouses etc.



От решаващо значение е, че Storm Shadow има обсег на действие, с който може да бъде нанесен удар дълбоко в контролираната от Русия територия в Източна Украйна. Западен служител заяви, че Обединеното кралство е получило уверения от украинското правителство, че тези ракети ще бъдат използвани само в рамките на украинската суверенна територия, а не на територията на Русия. Официални представители на Великобритания често правят публични изявления, в които определят Крим като украинска суверенна територия, определяйки го като "незаконно анексиран".

Ракетата "променя правилата на играта от гледна точка на обхвата", заяви високопоставен американски военен служител, и дава на Киев възможност, която той иска от началото на войната, предаде БГНЕС.

Разполагането на ракетите се случва в момент, когато украинските сили се подготвят да започнат контраофанзива, целяща да си върне държаните от Кремъл територии в източната и южната част на страната.