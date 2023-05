Илва Йохансон: В Киев съм, за да обсъдя бъдещето на сигурността в Европа и Украйна

Еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон днес пристигна в Киев, предаде УНИАН.

"Днес съм в Киев, за да обсъдя бъдещето на сигурността в Европа и Украйна“, заяви тя в "Туитър", където публикува и своя снимка с украинския вътрешен министър Игор Клименко, цитирана от БТА.

Йохансон отбеляза, че украинският министър "постига отлични резултати".

Еврокомисарят допълни, че дневният ред на визитата ѝ включва редица въпроси, включително и сътрудничеството между полицейските сили за предотвратяване на незаконния трафик на огнестрелно оръжия и разследването на военни престъпления. Освен това ще бъде обсъдена и темата за разминирането на Украйна с подкрепата на Евросъюза. In Kyiv today to discuss our shared

🇪🇺🇺🇦 security



Ukrainian Minister of Interior

Ihor Klymenko is achieving excellent results.



Agenda:

- police cooperation

- our successful work to prevent firearms trafficking

- war crimes investigations

- De-Mining support from 🇪🇺 pic.twitter.com/tEpv0QIERa — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023

По-късно Йохансон съобщи, че е посетила Ирпин, където е видяла последиците от руската агресия.