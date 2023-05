Астрономи направиха уникален "колаж" от 1 млн. снимки от телескоп (Снимка)

Астрономи създадоха зашеметяваща мозайка от млади звездни купове, които се крият в трудно видими зони на нашата галактика, предаде Асошиейтед прес.

Мозайката, публикувана в четвъртък, разкрива пет огромни звездни „детски градини“, отдалечени на по-малко от 1500 светлинни години. Една светлинна година е близо 9,7 трилиона километра.

За да създадат своя звезден атлас, учените са събрали повече от 1 милион снимки, направени в продължение на пет години от Европейската Южна обсерватория в Чили. Инфрачервеният телескоп на обсерваторията е успял да надникне през облаци прах и да разпознае млади звезди. Astronomers have created a stunning mosaic of baby star clusters hiding in our galactic backyard. https://t.co/PpWHQlfR7J — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) May 11, 2023

„Можем да открием дори най-слабите източници на светлина, като звезди, които са много по-малки от Слънцето, като разкриваме обекти, които никой досега не е виждал“, каза научният ръководител на проекта Щефан Майнгаст от Виенския университет. Наблюденията, проведени от 2017 до 2022 г., ще помогнат на изследователите да разберат по-добре как звездите се развиват от прах, каза Майнгаст, цитиран от БТА.

Откритията, публикувани в списание „Астрономи енд астрофизикс“, допълват наблюденията на космическия апарат за картографиране на звездите „Гая“ на Европейската космическа агенция, който е в орбита на разстояние почти 1,5 милиона километра. „Гая“ обаче се фокусира върху оптичната светлина, пропускайки повечето от обектите, затъмнени от космическия прах, уточняват астрономите.