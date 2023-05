Пожар е избухнал в руската фабрика "Чернишев" тази сутрин.

В завода се произвеждат двигатели за изтребителите МиГ. The Chernyshev factory in Moscow, which produces engines for MiG-29 fighter jets, has been in fire since this morning.



— Visegrád 24 (@visegrad24) May 12, 2023

Огънят е пламнал рано тази сутрин в една от сградите на предприятието, според телеграм канала SHOT. Пожарът се е разпространил на площ от 1500 квадрата. Кадри: Телеграм/SHOT

Преди седмица пожар избухна в нефтопреработвателен в завод в Южна Русия. Според руските служби е бил причинен от атака с дрон.