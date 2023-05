Сняг заваля в Испания след месеци на високи температури

Сняг падна в някои части на Северна Испания след месеци без дъжд и високи температури, които създадоха усещане за лято.

Необичайният снеговалеж е в планински район в испанската област Астурия. Градушка и проливни валежи паднаха в средиземноморските части на Испания, включително в областите Каталуния и Валенсия, след като месеци наред там нямаше капка дъжд, предаде БНТ.