Русия се похвали, че е свалила британска ракета Storm Shadow (Видео)

Руското министерство на отбраната днес за първи път заяви, че е свалило британска ракета с голям обсег "Сторм шадоу" (Storm Shadow), предаде Ройтерс.

Великобритания обяви миналата седмица, че ще предостави такива ракети на Украйна.

Руското министерство съобщи в ежедневната си сводка за конфликта в Украйна, че е свалило британската крилата ракета, както и ракети американско производство с по-малък обсег за установка ХАЙМАРС (HIMARS) и ракети ХАРМ (HARM). Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди достоверността на тази информация от независими източници.

Великобритания беше първата страна, която предостави на Киев крилати ракети с голям обсег, които ще позволят на украинските сили да поразяват руски войски и снабдителни центрове зад фронтовите линии, докато тече подготовката за голяма контраофанзива.

Москва заяви вчера, че Украйна е използвала ракетите, за да нанесе удари по промишлени обекти в контролирания от Русия град Луганск в Източна Украйна, предаде БТА.