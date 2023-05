Медиите в Беларус публикуваха снимки на Лукашенко след слухове за влошеното му здраве (Видео, снимки)

Държавните медии в Беларус публикуваха снимка на президента Александър Лукашенко, след спекулации около здравословното му състояние и съобщиха, че той работи във военна база.

Миналата седмица Александър Лукашенко не се появи на важно държавно честване, а министър-председателят прочете послание от негово име. 68-годишният президент си тръгна бързо от Москва преди седмица, веднага след парада за Деня на победата и не присъства на официалния обяд с президента Владимир Путин, предаде Нова тв. The President Lukashenko has just arrived at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces pic.twitter.com/Y2Ur5YrpD9 — Spriter (@Spriter99880) May 15, 2023