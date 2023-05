Откриха скелети на мъже, загинали при изригването на Везувий (Видео, снимки)

Два нови скелета бяха открити в руините на Помпей, древния римски град, унищожен от изригването на вулкана Везувий преди близо 2000 години, съобщи италианското министерство на културата от вторник, цитирано от световните осведомителни агенции.

Скелетите са били открити в сграда, известна като „Къщата на работещите художници“, и вероятно са на двама мъже, които са загинали при земетресението, съпътствало изригването, се казва в съобщението. Двата скелета, за които се смята, че са на мъже на възраст около 55 години, са намерени в приклекнала поза под стена, която се е срутила, преди районът да бъде покрит с вулканичен материал. По време на изригването през 79 г. от н.е. районът е бил в процес на реконструкция след земетресение няколко дни по-рано. This was the inferno of the eruption of AD 79, the living hell in which the inhabitants of the ancient city of Pompeii found themselves, including the two victims whose skeletons were recently discovered during the excavation of the insula of the House of the Chaste Lovers. pic.twitter.com/PKNe6EOvbv — Pompeii Sites (@pompeii_sites) May 16, 2023

„През последните години разбрахме, че по време на изригването е имало силни, мощни съпътстващи сеизмични събития“, каза Габриел Цухтригел, директор на археологическия парк в Помпей. "Тези мъже са загинали не от задушаване с вулканична пепел, а от срутване, защото между техните натрошени кости бяха открити фрагменти от стени", допълни археологът. HISTORY UNEARTHED: The skeletons of two victims of the volcanic eruption that destroyed Pompeii in 79 AD have been discovered. Officials say the pair were likely killed in a building collapse linked to the eruption. https://t.co/eEalpQelE8 pic.twitter.com/K5Mn8ok9GG — ABC News (@ABC) May 16, 2023

В град Помпей, който се намира на около 23 км югоизточно от Неапол, през тази епоха са живеели около 13 хиляди души. Според археолозите изригването е отнело живота на поне 15-20% от населението. „Мъртвият град“ е открит за първи път през 1592 г. През вековете Помпей се е превърнал в лаборатория за формирането на съвременната археология и продължаващите разкопки там не спират да изненадват, предаде БТА. Археологическият комплекс остава един от най-посещаваните музеи в Италия.