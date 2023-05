Прелели реки наводниха градове в Северна Италия (Видео)

Реки, прелели след дни на неспирни проливни дъждове, наводниха градове в Северна Италия. Венеция се готви да задейства за пръв път през май специалната си плаваща дига с надеждата да се спаси от прилива, предаде Асошиейтед прес.

В курортния град Равена в Североизточна Италия властите призоваха жителите да се преместят на по-високите етажи на сградите докато мине бурята. В Ричоне, крайбрежен град на Адриатическо море, кметът предупреди хората да си стоят у дома, а някои използваха гумени лодки, за да се придвижват по улиците. Massive floods and landslides after heavy rains in Cesena, Italy 🇮🇹 (16.05.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/SUCsIgLYlx — Disaster News (@Top_Disaster) May 16, 2023

Във Венеция специалната плаваща дига, известна с акронима си МОЙСЕЙ (името е препратка към библейския разказ за разделянето на Червено море) ще бъде задействана тази вечер за пръв път този месец. Съвсем скоро ще се навършат 20 години от началото на изграждането на съоръжението, което все още не е официално завършено. Massive floods and landslides after heavy rains in Emilia-Romagna region, Italy 🇮🇹



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/yGt3fY7gqR — Disaster News (@Top_Disaster) May 16, 2023

В Ричоне, град в северната област Емилия-Романя, бяха задействани екипи на пожарната, които да спасяват хора от наводнени домове и стопански обекти. По данни от следобедните часове днес огнеборците са провели около 40 спасителни операции в провинция Римини, части от която се намират на адриатическото крайбрежие. В помощ на спасителите са изпратени подкрепления от градовете Форли, Чезена, Ферара и Болоня, предаде БТА.

В района между Анкона, която е голямо адриатическо пристанище, и Пезаро и Урбино, два града, популярни сред туристите, са проведени 80 операции за отстраняване на последици от локални наводнения като паднали дървета и спасяване на бедстващи водачи на автомобили, съобщиха местните противопожарни служби в "Туитър".

Властите в Пезаро, адриатически град в област Марке, съобщават за наводнения, а в Чезена, град в съседната област Емилия-Романя, река Савио излезе от коритото си и наводни улиците. #Italy - We want artificial reservoirs! Please advocate on the matter! #basin #water #floods pic.twitter.com/rco2XrIMf1 — Alis0r (@fundotherworlds) May 16, 2023

В Модена, малък град, известен с кулинарията си, властите посочиха, че в петък вечерта ще затворят за движение местните мостове като предпазна мярка срещу повишаващите се речни равнища.

За придошли речни води съобщават и властите в град Сенигалия, през който тече река Миза.

Според метеоролозите проливните дъждове може да продължат още няколко дни, най-вече в Северна Италия, която тази пролет е засегната от суша.

В районите, за които има опасения, че може да останат под вода, училищата са затворени.

Спряно е и движението на влакове между Болоня и Анкона и Равена и Фаенца, съобщиха италиански медии.

По-рано този месец неспирен впорой, продължил ден и половина, заля гъстонаселената област Емилия-Романя. Тогава най-малко двама души загинаха, а пресъхнали преди това реки излязоха от коритата си.

Силните валежи идват в момент, когато Италия се готви за втора поредна година на суша, която доведе до рязко спадане на водите на най-голямата ѝ река - По. Тя е важна, защото напоява земеделските площи в просторната си долина, преди да се влее в Адриатическо море източно от Болоня.