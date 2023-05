9 са вече жертвите на наводненията в Северна Италия (Видео, снимки)

Най-малко 9 са вече жертвите на наводненията в Северна Италия.

Много пътища в областта Емилия-Романя остават блокирани заради наводненията.

Над 6 хиляди души бяха принудени да напуснат домовете си, след като реките в района преляха и наводниха много селища. Italy was covered by the largest flood, people are forced to flee on the roofs of their own houses.



It is reported by Reuters.



Local authorities say the worst is yet to come as the rain continues.



🇺🇦 Ukraine Now 🇺🇦 pic.twitter.com/b5HegmkCSq

В съседна Словения лошото време предизвика огромни свлачища. Потоците от кална маса застрашават много домове.

Дъждът в източните райони на страната намалява, но опасността от свлачища остава голяма. Властите предупредиха, че разчистването и укрепването на свлачищата ще отнеме дни, съобщи БНТ. Massive floods and landslides after heavy rains in Emilia-Romagna region, Italy 🇮🇹



Massive floods and landslides after heavy rains in Emilia-Romagna region, Italy 🇮🇹

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/5MKfciwiKs

СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс